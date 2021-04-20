 العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي تعزيز العلاقات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي تعزيز العلاقات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 5:53 م

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الاتصال تناول العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وفي سياق آخر، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني اليوم مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

ونقلت بوابة "إفريقيا" عن الكونى قوله، إنه جرت مناقشة التطورات السياسية الأخيرة والتعاون الثنائي، مشيرا إلى التأكيد على الحاجة إلى أساس قانوني مناسب لإجراء انتخابات وطنية.

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