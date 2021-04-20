القابضة للصوامع: تسلمنا 50 ألف طن قمح من المزارعين حتى أمس

قال رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، اللواء شريف باسيلي، إن الشركة تسلمت ما يقارب الـ50 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى تسجيل محافظات الوجه القبلي معدلات توريد عالية، خاصة وأن هناك محافظات بدأت التوريد مبكرا.

وأضاف باسيلي، في تصريحات لـ "الشروق"، أن دخول محافظات الوجه البحري موسم التوريد متأخرة جاء بسبب عوامل الطقس هناك وعدم نضوج المحصول بشكل كامل، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، نضج المحصول في كافة المحافظات، وبالتالي دخلت جميع المحافظات موسم توريد القمح.

وأكد أن التكنولوجيا الأحدث في العالم متوفرة في الصوامع المصرية، لافتا إلى تجهيز خلايا الصوامع بأدوات عالية المستوى لمراقبة المخزون داخل كل خليه، مثل كاميرات الليزر، التي تمكن من معرفة حجم ووزن كميات الأقماح داخل الخلية.

وأشار إلى أن خلايا الصوامع مجهزة بأنظمة لقياس الحرارة وهي عبارة عن 9 كابلات تستشعر الحرارة داخل كل طبقة من طبقا الخلية الواحدة، على أن تظهر نتائج كل مستشعرات الحرارة بكل طبقات الخلية على لوحة إلكترونية خارج الخلية، ما يمكن من مراقبة المخزون بشكل احترافي ومواجهة أي ارتفاع في الحرارة بشكل فوري لحماية المحصول.

وشدد على أنه حال ارتفاع درجة الحرارة في أي طبقة من طبقات الخلية، يبدأ فورا نظام التهوية في العمل، ليعيد درجة الحرارة داخل الخلية بأكملها إلى طبيعتها، مشددا على وجود أفضل أنظمة الحريق في العالم، مثل أنظمة "جوكي" و"ديزل" و"كهرباء".

ونوه بأن أنظمة التكنولوجيا الحديثة مستخدمة ومعممة على كافة الصوامع في مصر، خاصة الصوامع التي يتم إنشائها حديثا، حيث يتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتجهيز الصوامع بتلك الأنظمة الحديثة، موضحا أن السعات التخزينية للقمح التي تمتلكها مصر تصل إلى 3.4 مليون طن قمح، إضافة إلى الشون المنشترة بعدد كبير من المحافظات وتصل سعتها التخزينية لحوالي مليون طن، ما يتيح تخزين الأقماح الموردة محليا، والمستوردة من الخارج.