فلسطين ترحب بتوضيح بريطانيا موقفها من المحكمة الجنائية الدولية

رحب السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الثلاثاء، بتوضيح الحكومة البريطانية موقفها من استقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية جيمس كليفيرلي كان قد قال في جلسة برلمانية اليوم، إن الحكومة البريطانية "تحترم بشكل مطلق استقلالية المحكمة الجنائية الدولية".

وكان النائب عن حزب العمال البريطاني واين ديفيد استفسر عن موقف الحكومة البريطانية بعد نشر رسالة بعثها رئيس الوزراء البريطاني لمجموعة ضاغطة مؤيدة لإسرائيل في البرلمان، ينتقد فيها تحقيق المحكمة الجنائية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.

وقال زملط تعقيبا على تصريح الوزير البريطاني، إن "جرائم الحرب يجب معاقبتها بغض النظر عن جنسية مرتكبيها".

وأعرب عن تقديره لتوضيح موقف الحكومة البريطانية من المحكمة الجنائية ووجوب الحفاظ على استقلاليتها، وشكر المعارضة البريطانية على دورها في توضيح موقف الحكومة من التحقيق الخاص بفلسطين.