 تركيا: إنقاذ 59 طالب لجوء أعادتهم اليونان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: إنقاذ 59 طالب لجوء أعادتهم اليونان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 7:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 7:01 ص

أنقذ خفر السواحل التركي، اليوم الإثنين، 59 طالب لجوء في بحر إيجة بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية تركية، لوكالة الأناضول التريكة للأنباء، إن قيادة خفر السواحل تلقت بلاغا بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل منطقة "سفري حصار" في ولاية إزمير غربي البلاد.

وبحسب المصادر، أرسلت القيادة فرقا إلى الموقع المذكور وتمكنت من إنقاذ 59 طالب لجوء، بينهم نساء وأطفال.

وجرى نقل طالبي اللجوء إلى إدارة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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