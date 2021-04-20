مسؤولة بالصحة العالمية: مازلنا نطالب بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات



أرجعت الدكتورة نادية المزروعي، عضو اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية، سبب ازدياد أعداد إصابات فيروس كورونا، إلى وجود مناطق مكتظة بالسكان حول العالم، ما يصعب عملية العزل، إضافة إلى تحور الفيروس في بعض الدول.



وقالت، في مداخلة هاتفية لجولة «الآن»، التي تقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن كل اللقاحات تعمل على هدف واحد، وهو تفعيل الجهاز المناعي في الجسم لتكوين أجسام مضادة، بغض النظر عن طريقة تصنيع كل منهم، ذاكرة أن جميع اللقاحات أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة لكنها عالية.



ولفتت إلى وجود أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح، وإن كانت الإصابة أل حدة في المرة الثانية بالنسبة لبعض الحالات، متابعة: «مازلنا نطالب بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.. العالم مفتوح على بعض وده يخلي فيه سرعة انتشار للفيروس في بعض المناطق».



وذكرت عضو اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية، أن حدة الفيروس ستقل عندما تصل اللقاحات إلى 80% من نسبة سكان العالم، مؤكدة ضرورة العمل عن بعد حتى يتم السيطرة على الوباء.