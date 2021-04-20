تايلاند تجري محادثات مع فايزر بشأن 10 ملايين جرعة من لقاح لكورونا

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تزال تجري محادثات من أجل الحصول على لقاحات إضافية لحملة التطعيم ضد كورونا، ويجري المعهد الوطني للقاحات في تايلاند محادثات مع شركة فايزر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشان أوشا قوله عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: "هناك احتمال أن تتمكن شركة فايزر من إرسال اللقاحات إلينا من يوليو وحتى نهاية العام".

وأضاف أن تايلاند قد تحصل على 5 إلى 10 ملايين جرعة لقاح من شركة فايزر، في ظل استمرار المحادثات وانتظار التوصل لسعر نهائي.

وعلى صعيد منفصل، صرحت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية، ترايسوري تيساراناكول، بعد اجتماع مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق على تمديد برنامج دعم السداد المشترك الحكومي للمساعدة في تعزيز الاستهلاك والإنفاق.

وستسمح زيادة الميزانية بنحو 3 مليارات باهت بإضافة 2.4 مليون مستفيد للخطة، والتي سيتم تمديدها حتى يونيو.