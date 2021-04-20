ارتفاع واردات أمريكا من البنزين الأوروبي إلى أعلى مستوى له منذ صيف 2019

أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي تجمعها وكالة بلومبرج للأنباء ارتفاع كميات البنزين التي استوردتها الولايات المتحدة من أوروبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس 2019.

وذكرت بلومبرج أن متوسط كميات البنزين ارتفع إلى 572 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في أول أغسطس 2019.

في الوقت نفسه فإن 10 ناقلات فرغت 38ر3 مليون برميل بنزين خلال الأسبوع الماضي في موانئ الساحل الشرقي في حين استقبلت موانئ ساحل خليج المكسيك ناقلتين تحملان 620 ألف برميل.

في الوقت نفسه استقبلت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي 290 ألف برميل من وقود الطائرات الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن بيانات ورادات الوقود الأمريكية لم تتضمن ميناء بورتوريكو والذي لم يستقبل أي شحنات وقود أوروبي خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل الحالي.