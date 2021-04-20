برلماني لبناني: انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين وحالات الوفاة جراء كورونا

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني الدكتور عاصم عراجي، إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية والأرقام المطمئنة نسبيا التي تشير إلى وجود تحسن في وضع فيروس كورونا في لبنان، وتتمثل في انخفاض أعداد المصابين وحالات الوفاة ومعدلات الإصابة نسبة إلى الفحوص، والتراجع الملحوظ في نسب إشغال وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفيات.

وأعرب النائب الدكتور عاصم عراجي -في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان- عن أمله في أن تستمر هذه المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالواقع الوبائي في لبنان، مشددا على أهمية الحرص على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا سيما مع الخطوات التي تتخذها الدولة في سبيل تسريع وتيرة التلقيح تحقيقا للمناعة المجتمعية المطلوبة.

وأشار إلى أن الملايين في العديد من دول العالم تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومن بينها لقاح أسترازينيكا، مشيرا إلى أن لبنان يعتمد على معايير منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية في شأن اعتماد اللقاحات.

وأضاف: "هناك أكثر من 20 مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح أسترازينيكا بصورة آمنة تماما، وأن العوارض والإصابات كانت نادرة للغاية بنسبة واحد في المليون، وجميع المنظمات والمرجعيات الطبية العالمية أكدت أن فوائد تلقي اللقاح أكثر بكثير من عدم تلقيه وأكبر من أي مضار محتملة".

وتابع: "شاهدنا في السابق قدرا من التردد لدى بعض الناس إزاء لقاح أسترازينيكا، وبعضهم كان يستفسر حول إمكانية تلقي لقاح آخر بديلا عنه، غير أن هذا الأمر يتناقص شيئا فشيئا لا سيما في ضوء تلقي العديد من الأشخاص في لبنان للقاح دون أن تُسجل أي عوارض سلبية لديهم".

ولفت إلى أن لبنان يعمل على تسريع وتيرة إعطاء اللقاح المضاد لكورونا خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، حيث سيصل حوالي 900 ألف جرعة لقاح إضافية، فضلا عن المبادرات الفردية التي تساهم بدورها في توفير اللقاح أمام الأشخاص.