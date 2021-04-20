القوات المسلحة الأردنية تطور قدراتها الدفاعية بأجهزة ومعدات من الوكالة الأمريكية DTRA

تسلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، الأجهزة والمعدات التي قدمتها الوكالة الأمريكية لخفض التهديدات الدفاعية DTRA، في مجموعة الإسناد الكيماوي، وذلك لدعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المؤسسات الوطنية في أداء مهامها من خلال تزويدها بالمعدات والأجهزة والكوادر التدريبية، ورفع مستوى القدرات الدفاعية لديها.

وقال المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية الأردني، العميد الركن إبراهيم النعيمات -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - "إن الوكالة الأمريكية قدمت الدعم للقوات المسلحة الأردنية والمؤسسات الوطنية، لرفع مستوى القدرات الدفاعية لديها، إضافة إلى المساهمة في تحديد أطر واضحة تتناسب مع الإمكانات المتاحة وطبيعة البيئة التي فرضتها التهديدات الحالية والمستقبلية، شمل ذلك تحديد الثغرات ووضع الحلول المناسبة لها من حيث التدريب والتأهيل والموارد وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات والتدريب على المستوى الوطني.

من جهته، قال الملحق الدفاعي الأمريكي، العقيد ديفيد كوبس: "إن الوكالة تعمل للحد من التهديدات الدفاعية مع نظيرتها الأردنية منذ تسع سنوات، قدمت خلالها المعدات المتطورة التي من شأنها تحسين مستوى الأداء، والتي تتعزز باستمرار من خلال الشراكة التدريبية بين الجانبين، مشيداً بالعلاقة القوية والتعاون المشترك الذي يربط الجانبين، مهنئاً بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.