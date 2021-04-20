بدء موسم توريد القمح للصوامع والهناجر في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اليوم الثلاثاء، هو بداية موسم توريد القمح للصوامع والهناجر بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.

وأوضح المحافظ، أن عدد المواقع التي يتم التوريد لها يبلغ 32 موقعًا بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ، السيد دايرة وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لأعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2021.

وقال محافظ الدقهلية، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 235 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد الشون والصوامع بجميع ما يلزمها من إمكانات وتجهيزات لاستقبال الأقماح التي يتم توريدها.

وكلف المحافظ، لجان المتابعة الميدانية من الوحدات المحلية لمتابعة عمليات التوريد على مدار اليوم، وبهدف التجاوب الفوري مع أية مشكلات طارئة للتيسير على المورين.

وأكد تضافر الجهود من أجل موسم توريد قمح ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء العاملين، ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح على مدار اليوم من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح، ومطابقتها للمواصفات مع توفير كل سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.