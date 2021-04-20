طلب إحاطة لوزير التعليم: فشل تجربة تابلت الثانوية في تحقيق تكافؤ الفرص

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما صدر عنه من قرارات وصفها بـ"غير مدروسة و تدل على حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية" في السياسة التعليمية المتبعة من الوزارة بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على جهاز التابلت.

وكانت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات مصر، قد تلقت تعليمات من وزير التربية والتعليم قبل امتحانات اليوم الثاني التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي على التابلت، تفيد باقتصار الامتحانات على الطلاب الموجودين بمدارس مجهزة بالفيبر فقط وطلاب المدارس غير المجهزة ليس لهم امتحان تجريبي، ما يعكس حالة التخبط وعدم تكافؤ الفرص بين طلاب هذة المرحلة التعليمية المفصلية والتي كفلها القانون والدستور الأمر الذي أحدث حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الطلاب وأسرهم وحتى قيادات التعليم بالمديريات التعليمية والذين لاقوا سيل من الانتقادات والهجوم والاستفسارات التي عجزوا عن الإجابة عنها.

ومن ناحية أخرى أشار النائب، إلى أن التجربة لم تشهد نجاحًا كبيرًا كما صورته وزارة التربية والتعليم، حيث تقدم لنا العديد من الطلاب والأسر بعدم تمكن أبنائهم بالدخول على منصة الامتحانات وأن هناك قطاع كبير آخر نجح فى الدخول على المنصة في آخر عشرة دقائق من الامتحان ما يعكس أيضًا عدم الجاهزية بالشكل المطلوب، وأن ذلك إذا حدث في الامتحانات الرسمية سوف تحدث مشكلات لا يحمد عقباها.

وأوضح سالم أن الجميع تفاجئ بأن الامتحانات التجريبية، والتي كان ينتظرها المعلمين وحتى الطلاب وأسرهم، ليس لها علاقة بالمنهج الدراسي وإنما هي أسئلة تدور حول الملاحظة ورسومات هندسية، في حين كان ينتظر الجميع نموذج متكامل يظهر نوعية الأسئلة وشكلها ومدى صعوبتها، خاصة وأنها أول امتحانات بالشكل الجديد، والذي لم يسبق للطلاب التدرب عليها، ما أحدث حالة من اللغط والغضب الشديد بين الأسر والطلاب والمعلمين أنفسهم، وما زاد الأمر سوءًا ما حدث من قرارات خاصة باقتصار الاختبار التجريبي على مدارس بعينها دون الأخرى.