أمازون تستثمر في 9 مشروعات للطاقة المتجددة في كندا وأمريكا وإسبانيا والسويد وبريطانيا

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون استثمارها في 9 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا.

وقالت الشركة إن لديها الآن 206 مشروعات للطاقة المتجددة على مستوى العالم منها مشروعات تجارية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح و135 مشروعا للألواح الشمسية فوق أسطح مبانيها ومتاجرها في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر أمازون حاليا أكبر شركة تشتري الطاقة المتجددة في أوروبا حيث تصل مشترياتها إلى أكثر من 5ر2 جيجاوات. وهذه الكمية تكفي احتياجات أكثر من مليوني منزل أوروبي لمدة عام.

وقالت أمازون إنها في طريقها للوصول إلى الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بحلول2025 أي قبل خمس سنوات من الموعد الأصلي المستهدف وكان 2030.

من ناحية أخرى اتفقت أمازون على قيام تحالف "يونايتد لانش آليانس" لصواريخ الفضاء بتوفير الصواريخ اللازمة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة. وتتضمن خطة أمازون إطلاق 3236 قمرا اصطناعيا للاتصالات وتوفير الاتصال السريع منخفض التكاليف بالإنترنت في المناطق النائية من العالم.

وقالت أمازون إن إطلاق هذا الكم الكبير من الأقمار الاصطناعية ليس مهمة بسيطة ويحتاج إلى مركبات فضاء متعددة الرحلات وشركاء في عمليات الإطلاق لدعم البرنامج الزمني للشركة لإطلاق الأقمار إلى الفضاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن تحالف يونايتد لانش آليانس عبارة عن مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن كورب الأمريكيتين لتوفير خدمات إطلاق الأقمار الصناعية والمهام الفضائية.