الأردن يؤكد حرصه على أداء المواطنين للصلوات خلال فترة الحظر الجزئي أو الشامل

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حرصها على مراعاة قيام أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية بتأدية الصلاة في المساجد والكنائس خلال الحظر الجزئي أو الشامل، ووفق البرتوكولات الطبية المطلوبة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن مجلس الوزراء الأردني قرر يوم الأحد الماضي الموافقة على السماح للمصلين بأداء صلاة الجمعة؛ حيث تم تخصيص ساعة تشمل خروج المواطنين وعودتهم بما في ذلك مدة الصلاة، وينطبق هذا التخصيص وبنفس المدة على إقامة صلاة الجمعة العظيمة عند المسيحيين.