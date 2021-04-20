 المرور على 191 منشأة طبية في المنيا للتفتيش على إجراءات مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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المرور على 191 منشأة طبية في المنيا للتفتيش على إجراءات مواجهة كورونا

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 3:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 3:00 م

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

 

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 191 منشأة طبية، ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، بجميع مراكز المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضرا لصيدليات مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.

 


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