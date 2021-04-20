المرور على 191 منشأة طبية في المنيا للتفتيش على إجراءات مواجهة كورونا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 191 منشأة طبية، ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، بجميع مراكز المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضرا لصيدليات مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.