أمن كردستان العراق يكشف عن مخططات خلية داعشية لعمليات إرهابية

نشر أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اعترافات خلية داعشية مكونة من 22 عنصرا، اعتقلهم في وقت سابق، بينها التخطيط لعمليات إرهابية واغتيالات.



وألقت سلطات كردستان، القبض على الـ22 شخصًا، في عمليات مختلفة، نفذتها في مناطق السليمانية، وكرميان، وجمجمال، وسيد صادق، وبشدر، بحسب بيان للأمن.



وكان مجلس أمن إقليم كردستان، أعلن في12 من الشهر الجاري، الإطاحة بشبكة إرهابية وإحباط مخططاتها.



وذكر المجلس، في بيان، أنه "ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن القيادة المزعومة لتنظيم داعش الإرهابي أمرت تابعيها بشن أعمال إرهابية من خلال خلية تضم عددا من الإرهابيين، وقد تم اعتقال جميع أعضاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية ناجحة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".



ولفت البيان إلى أنه "خلال التحقيقات، أقر الإرهابيون بأنهم كانوا يخططون للقيام بهجمات بواسطة زرع العبوات الناسفة واستخدام المسدسات المزودة بكواتم الصوت".



ووفقا لبيان، الثلاثاء، فإن جهاز أمن الدولة في محافظة السليمانية" بدأ التحقيق بشأن القضية، وبعد بذل الجهود في استمرار البحث والمراقبة، وجمع المعلومات، استطاع كشف مخططات الدواعش وتم ضبط جميع الوثائق الرسمية العائدة إلى المجموعة الإرهابية".

وأفادت التحقيقات، أنه في 25 من فبراير الماضي قامت قوات أمن السليمانية وبالمشاركة مع قوات أمن رابرين وشهرزور بعد المراقبة، بالقاء القبض على الإرهابي المعروف بـ"أنس الكردي" في منطقة بشدر، والذي كان ينوي الهروب إلى خارج إقليم كردستان.



وأظهرت محاضر التحقيق، أن "الإرهابي المتهم، تأثر بأفكار تنظيم داعش المتطرفة عام 2019، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي عام 2020 قام بالاتصال بمجموعة إرهابية في السليمانية وكرميان وهما: جمال وسيد صادق، والتي كانت تخطط لرفع علم داعش وتنفيذ أعمال إرهابية في المدينة".



كما قام "المتهم بتدريب عدة إرهابيين على تركيب العبوات المواد المتفجرة بهدف الانضمام لداعش وتنفيذ مجموعة عمليات".



وتشهد مناطق إقليم كردستان، أعمالاً إرهابية ولكنها أقل بكثير من الهجمات التي تتعرض لها مدن العراق الواقعة تحت السلطات الإدارية في بغداد.