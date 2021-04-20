القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن شقيق الرئيس السابق

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على التنحي في 2 أبريل 2019 بعد ضغط من الشارع وقيادة الجيش.

ويمثل سعيد بوتفليقة، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بتهم تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي، بالإضافة إلى إخفاء عائدات متحصلة من جرائم فساد.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في يناير الماضي، تحويل سعيد بوتفليقة إلى السجن المدني كونه يخضع للمتابعة في قضايا، بعدما برآه مجلس الاستئناف العسكري رفقة آخرين من تهمتي "التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، و"المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم" بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا.