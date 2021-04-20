دعوى قضائية لتمكين متهم في أحداث الاتحادية من قضاء المراقبة الشرطية بمنزله



أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلة عن الناشط وليد محمد حميد عقلان، طلبت فيها إلزم وزارة الداخلية بتعيين محل سكنه كمحلًا للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحلًا للمراقبة.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ق، كلًا من وزير الداخلية (بصفته)، ومدير أمن الجيزة (بصفته)، ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور (بصفته).



كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 2017 حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد عقلان، في القضية المعروفة بـ «أحداث الاتحادية» التي وقعت أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك بعدما سبق وأصدرت المحكمة حكما غيابيا ضده بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله، قبل تخفيف الحكم حضوريا إلى ثلاث سنوات.