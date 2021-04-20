السفير المصري بطوكيو يشارك في فعالية توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما

وحسبما نشرته الصفح الرسمية لوزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، أضاف رئيس جامعة هيروشيما أن جامعته ترتبط بالعديد من أوجه التعاون مع سبع جامعات مصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى زياراته السابقة لمصر، وإلى تشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة «تيكاد 7» التي انعقدت باليابان في أغسطس 2019، إذ كان واضحًا له مدى الاهتمام الذي يوليه السيسي لملف تطوير التعليم وتأكيد سيادته المستمر على أهمية الارتقاء بهذا المجال من خلال المشاركة مع كبريات الجامعات حول العالم ومن بينها جامعة هيروشيما.هذا، وكان سفير مصر باليابان أيمن كامل قد شارك في الفعالية التي تم تنظيمها عبر وسائل التواصل المرئي للتوقيع على اتفاقية التعاون بين جامعة الجلالة وجامعة هيروشيما، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار مسئولي الوزارة، وبحضور رئيس جامعة الجلالة، ونائب رئيس مجلس الأمناء، فضلاً عن رئيس وكبار مسئولي جامعة هيروشيما.وذكر السفير المصري في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر صوب تعزيز أوجه التعاون مع اليابان في مختلف القطاعات، ولاسيما في مجال التعليم، مؤكدًا أن الاتفاقية الجديدة تمثل إضافة على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والياباني فيما يتعلق بمجال البحث العلمي وبناء القدرات، خاصة وأنه يأتي بالتعاون مع جامعة هيروشيما التي تعد واحدة من أفضل الجامعات اليابانية، وثمن دور الجامعة وتعاونها الأكاديمي على مختلف الأصعدة مع الجانب المصري. كما أعرب السفير عن تطلعه لأن تسهم تلك الاتفاقية في تحقيق أهدافها المرجوة وتدعيم أوجه التعاون بين الجانبين.شاهد :