وقعت هزة أرضية قوية في النمسا، اليوم الثلاثاء، بقوة 4.4 درجة على مقياس "ريختر" وتركزت في العاصمة فيينا، وولاية النمسا السفلى.

وذكر بيان للمعهد المركزي للأرصاد الجوية والجيوديناميكية النمساوي، أن مركز الهزة، التي وقعت في وقت مبكر صباح اليوم، هو منطقة "نيونكيرشن" وامتدت تأثيرات الهزة إلى ولايتي "بورجنلاند" و"سالزبورج".

وأشار البيان إلى وقوع 11 هزة أرضية ارتدادية لاحقة نتيجة لذلك، وتم الإبلاغ عن أضرار مثل تشققات في بعض المباني، مضيفا أن الأضرار كانت محدودة لأن مركز الهزة على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

وتوقع البيان استمرار حدوث هزات ارتدادية من أسبوعين إلى 3 أسابيع قادمة.