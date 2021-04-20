رفض نادي بايرن ميونخ الألماني، في بيان رسمي، بطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدا أنه لن يشارك في تلك البطولة.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ: "أعضاء ومشجعينا يرفضونه. بصفتنا بايرن، نتمنى وهدفنا أن تعيش الأندية الأوروبية المنافسة الرائعة والعاطفية وهي دوري الأبطال، وأن نطورها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. البايرن يقول لا لدوري السوبر الأوروبي".

وأكد كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن:"بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعلنها بوضوح، أن بايرن ميونيخ لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف:"يتضامن نادي بايرن ميونيخ مع البوندسليجا. لطالما كان من دواعي سرورنا أن نمثل ألمانيا في دوري الأبطال. نتذكر جميعًا باعتزاز فوزنا في دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا تنسى هذه اللحظة السعيدة".

وأتم:"بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، دوري أبطال أوروبا هو أفضل مسابقة للأندية في العالم".