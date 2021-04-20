آخر ظهور لرئيس تشاد قبل إعلان مقتله: فوزه بولاية سادسة

أعلن اليوم الجيش التشادي مقتل رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عاما إدريس ديبي، متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة لقتال المتمردين.

ومن المرجح حل الحكومة والبرلمان على أن يتولى نجله محمد إدريس ديبي رئاسة الجمهورية.

وكان الظهور العلني الأخير لديبي منذ أيام للتصويت في انتخابات الرئاسة، حيث ظهر بصورة عادية وخطب في المواطنين، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات.

وأُعلن أمس فقط عن فوز ديبي بنسبة 79.3% مقابل 10.3% لأقرب منافسيه ألبرت باهيمي، الذي سبق وتولى رئاسة الحكومة في عهد ديبي.

وشهدت فترة الاستعداد للانتخابات حملة قمع ضد الاحتجاجات التي قادتها النقابات العمالية وأنصار المعارضة والنشطاء الحقوقيون، الذين نظموا تظاهرات أسبوعية ضد تولي ديبي المنصب لفترة جديدة.ودفعت أعمال العنف بعض الشخصيات المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.وفي الأحياء الجنوبية للعاصمة انجامينا، شارك عدد قليل من الناخبين في عملية الاقتراع.

وفي جوين، معقل مرشح المعارضة ألبرت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن نسبة الناخبين كانت متدنية أيضا باستثناء الحي الذي يقيم فيه ألبرت باهيمي حاليا.

بينما شهدت الأحياء والمناطق التي يحظى ديبي بشعبية فيها، أعدادا كبيرة من الناخبين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولدى إدلاء ديبي بصوته، نفى حدوث أي مقاطعة للانتخابات، مضيفا أنه سعيد أن الانتخابات الرئاسية "تجري في إطار المهلة الدستورية".