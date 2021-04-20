هولندا تعتزم رفع حظر التجوال وفتح المتاجر وساحات المطاعم

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لتخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار كوفيد-19 في نهاية الشهر الجاري، على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الحالات.

وذكر رئيس الوزراء مارك روته اليوم في لاهاي أنه بعد أربعة أشهر من فرض الإغلاق الصارم، سيتم رفع حظر التجوال المسائي وإعادة فتح المتاجر والمقاهي ذات الساحات والشرفات المفتوحة ، مع الالتزام بإجراءات وقائية.

وأضاف روته: "نجرؤ على المجازفة باتخاذ أول خطوة حذرة في 28 أبريل".

واعترف بأن إجراءات التيسير محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى ارتفاع الأرقام، وقال مع ذلك إن التوقعات متفائلة على نحو حذر.

وطبقا للإجراءات الجديدة، سيتم رفع حظر التجوال المفروض في يناير بشكل كامل.

وسيتم السماح بتناول الطعام في الشرفات والأماكن المفتوحة للمطاعم ولكن فقط بين منتصف النهار والساعة السادسة مساء، مع عدد محدود من الزبائن.