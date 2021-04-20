إنفانتينو مهددا أندية دوري السوبر الأوروبي: عليكم تحمل العواقب

شدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على رفضه لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مُهددًا الأندية المشاركة به بتحمل العواقب.

وقال إنفانتينو في تصريحات بالاجتماع الذي عقده الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء :"في الفيفا، يمكننا فقط أن نرفض بشدة إنشاء دوري السوبر الأوروبي، الذي سيكون منغلقًا على نفسه، ومنفصل عن المؤسسات الحالية، والدوريات، والاتحادات ، ومن اليويفا والفيفا".

وأضاف :"ليس هناك شك في عدم موافقة الفيفا على إقامة دوري السوبر الأوروبي، وأنا هنا اليوم بصفتي رئيسًا للفيفا من أجل تقديم الدعم الكامل لكرة القدم الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 في اليويفا والفيفا، والبطولات والأندية واللاعبين والمشجعين".

وتابع :"يحتاج الناس إلى التفكير مليًا. إنهم بحاجة إلى التفكير ليس فقط في مساهميهم، ولكن أيضًا في المشجعين، في كل أولئك الذين ساهموا في إنشاء كرة القدم الأوروبية، وما وصلت إليه".

وأتم :"إذا اختار البعض أن يسلكوا طريقهم الخاص (إنشاء دوري السوبر الأوروبي)، فعليهم أن يتعايشوا مع العواقب. لكني لا أريد أن أفكر في ذلك، لأن الفيفا منظمة ديمقراطية ومنفتحة. يمكن للجميع تقديم مقترحات، ولكن دائمًا مع احترام المؤسسات".