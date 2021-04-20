الخارجية الجزائرية: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في تشاد

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قالت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في جمهورية تشاد، ناعية الرئيس إدريس ديبي إيتنو.

ودعت الجزائر - في بيان لوزارة الشؤون الخارجية - جميع أبناء تشاد للتحلي بالمسئولية وتفضيل الحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وجددت الجزائر تمسكها الراسخ بالمبدأ الأساسي للاتحاد الأفريقي بشأن رفض التغييرات غير الدستورية.

وكانت تشاد أعلنت مقتل رئيسها ديبي في جبهة القتال مع المتمردين الشماليين، وأعلنت الحداد لمدة 14 يوما، وشكلت مجلسا عسكريا انتقاليا برئاسة الجنرال محمد كاكا نجل الرئيس ديبي، لتولي السلطة لمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا.