تشديد إجراءات الإغلاق في ظل تفشي سلالات كورونا بقطاع غزة

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء عن تشديد إجراءات الإغلاق في ظل تفشي سلالات متعددة لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تقرر فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من آذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من بعد الخميس لمدة أسبوع بما يشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات.

وأكدت الوزارة على إغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد خلال فترة الإغلاق الليلي مع استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل.

وأبقت وزارة الداخلية على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما حذر مدير دائرة الطب الحرج بأقسام العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة في غزة إياد أبو كرش، من وجود سلالات متعددة لفيروس كورونا تسببت في زيادة كبيرة بأعداد الإصابات، وخاصة الحالات شديدة الخطر والحرجة.

وقال أبو كرش للصحفيين في غزة إن تطورات الحالة الوبائية في القطاع لم تعد تقتصر على وصول السلالة البريطانية سريعة الانتشار، بل إن الأمر امتد إلى انتقال سلالة جديدة قادمة من أمريكا اللاتينية.

وذكر أن خطر السلالات الجديدة لا يتوقف عند سرعة الانتشار فحسب، بل في زيادة أعداد الحالات المصنفة أنها حرجة وشديدة الخطر، مؤكدًا صعوبة أوضاع هذا التصنيف في مستشفيات غزة.

وحذر من مخاطر السلالات الجديدة لتسببها في وفاة عدد من المرضى وإصابة صغار السن، مبديا القلق من أن يصبح القطاع مكانا تتولد فيه سلالات جديدة بفعل قدرة الفيروس على البقاء والتعايش والتأقلم على مناخ البيئة الموجود فيها.

وسجلت الأراضي الفلسطينية اليوم 31 وفاة بينها 21 في قطاع غزة إضافة إلى أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا من بينها نحو 1500 إصابة في القطاع بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.