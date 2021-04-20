قمصان: عملي السابق مع كارتيرون ساعد الأهلي في القمة

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أكد سامي قمصان، المدرب المساعد للنادي الأهلي أن عمله السابق مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ساعد الأحمر على فهم خطة الأبيض في لقاء القمة الأخير.

وقال قمصان في تصريحاته لإذاعة أون سبورت اف ام :"الفوز بالقمة بهدفين لهدف ؟ أداء مرضي لنا ولجماهيرنا، مجرد خطوة قبل عدة مباريات متلاحقة".

وأضاف :"ذاكرنا الزمالك جيدا، ولعملي السابق مع كارتيرون أدركنا أنه يترك الاستحواذ للمنافس في المباريات الكبيرة ويعتمد على المرتدات".

وتابع :"استحوذنا في الشوط الأول وصنعنا عدة فرص، وكان هناك إصرار من اللاعبين على حسم اللقاء، وقدمنا شوطًا مميًزًا جدًا".

وواصل :"في الشوط الثاني، أجرى كارتيرون تبديلات مميزة منحت الزمالك أفضلية هجومية، فنحن أيضًا نلاعب فريقا كبيرا ولاعبين أصحاب خبرات يمكنهم دخول أجواء اللقاء في ثانية واحدة".

وأتم :"التنظيم الدفاعي من أساسيات كرة القدم وتلجأ إليه الفرق الكبيرة لتأمين النتيجة، مثل هذه المباريات الكبيرة لها سيناريوهات عديدة".