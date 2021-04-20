رامز عن ملابس محمد عبدالرحمن: اللبس ده تشتري بيه فول

حل الفنان محمد عبدالرحمن «توتة»، ضيفًا على رامز جلال، في ثامن حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وعلق رامز على الملابس التي يرتديها «توتة»، قائلًا: «إيه اللبس ده؟ اللبس ده يا تحلق بيه يا تشتري بيه فول»، وتابع عن ارتدائه لبذلة دخول الملاهي: «مش محتاجها هو هيطفو لوحده».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على المغامرات المُثيرة، إذ يخوض الضيوف تحديات ومغامرات يختبرون فيها قدرتهم على التحمل، ومن بين ضيوف البرنامج عدد من نجوم الفن والرياضة، منهم محمد هنيدي، دينا الشربيني، كندا علوش، سمية الخشاب، أحمد سعد، ويزو، ريهام حجاج، ملك قورة، أفشة، جنش، مروان محسن، أشرف بن شرقي، رمضان صبحي، وفرجاني ساسي.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، «رامز مجنون رسمي».