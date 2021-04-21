البيت الأبيض يقدم تعازيه إثر وفاة رئيس تشاد

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قدم البيت الأبيض، الثلاثاء، "خالص التعازي" للشعب التشادي إثر وفاة رئيس البلاد إدريس ديبي.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ندين أعمال العنف الأخيرة والخسائر في الأرواح في تشاد"، مضيفا: "نحن نؤيد انتقالا سلميا للسلطة وفقا للدستور التشادي"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلن الجيش التشادي الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، عظيم برمينداو أجونا، في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.