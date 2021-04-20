 الهند تسجل أكثر من 259 ألف إصابة جديدة و1761 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أبريل 2021 8:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟

النتـائـج تصويت

الهند تسجل أكثر من 259 ألف إصابة جديدة و1761 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:27 ص

سجلت الهند 259 ألفا و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و321 ألفا و89 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و761 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 180 ألفا و530 شخصا.
وأفادت الوزارة بأن 154 ألفا و761 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و108 آلاف و582 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و31 ألفا و977 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك