إحباط مخطط إرهابي استهدف مقرا أمنيا بصفاقس

أحبطت وحدات الأمن الوطني في تونس، مخططا إرهابيا وشيكا كان يستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس، بعد الكشف عن "خلية تكفيرية" وتفكيكها.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت عناصر الخلية المذكورة، وأن متزعمها تلقى "دروسا معُمقة" في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض، مشيرة إلى أنه تم الشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بـ"تنظيم داعش" الإرهابي.

وأفادت بأن قوات الأمن حجزت، خلال ذات العملية، "كمية هامة" من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية، موضحة أن التعجيل بإيقاف هذا الشخص ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور، وأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث.

وتواجه تونس منذ عام 2011 خطر جماعات متطرفة، رغم انحسار تحركاتها في السنوات الأخيرة وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن القضاء على 3 إرهابيين في المرتفعات الواقعة غرب البلاد على الحدود مع الجزائر، من بينهم الإرهابي حمدي ذويب القيادي بتنظيم أجناد الخلافة، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.