 شركة جيردو البرازيلية تعتزم الاستثمار في مجال الصلب المخصوص - بوابة الشروق
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شركة جيردو البرازيلية تعتزم الاستثمار في مجال الصلب المخصوص

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 6:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 6:43 ص

أعلنت شركة التعدين البرازيلية جيردو اعتزامها استثمار مليار ريال برازيلي (4ر180 مليون دولار) في تحديث توسيع مصانع الصلب المخصوص لديها في البرازيل، في ظل التوقعات الإيجابية للطلب على منتجات القطاع من جانب صناعة السيارات والمعدات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة الذي وزعته عبر الإنترنت القول إن أغلب هذه الاستثمارات ستتجه نحو وحدات إنتاج الصلب في مصنعي بيندامونهانجابا وموجي داس كروز في ولاية ساوباولو ومصنع تشاركويداس في ولاية ريو جراند دو سول.

وتعتبر هذه الاستثمارات جزءا من خطة الإنفاق الرأسمالي التي كانت الشركة قد أعلنتها في وقت سابق من العام الحالي.

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