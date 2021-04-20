وكالة الأدوية الأوروبية: هناك صلة محتملة بين لقاح جونسون وتجلطات دموية نادرة

قالت وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" إنها عثرت على صلة محتملة بين لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد وبين حالات نادرة جدا من التجلطات الدموية النادرة.

وأضافت الوكالة - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء - أنه ينبغي الآن أن يتم إدارج التجلطات الدموية النادرة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية كأثر جانبي نادر جدا للقاح، مشددة على أن الفوائد الإجمالية للقاح في منع الإصابة (بكوفيد-19) تفوق مخاطر الآثار الجانبية.

وأوضحت أن هذا التحذير يستند إلى 8 حالات، تحت سن الـ60 في الولايات المتحدة، أصيبت بتجلطات دموية في غضون 3 أسابيع من تلقي التطعيم، مشيرة إلى أن أغلب الحالات حدثت بين النساء.

يذكر أن لقاح جونسون أند جونسون، الذي يُعطى في جرعة واحدة على عكس اللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى جرعتين، تم إعطاؤه لأكثر من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعليق استخدامه هناك، اعتبارا من 13 أبريل الجاري.