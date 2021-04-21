الصحة: قادرون على استيعاب أي زيادات متوقعة في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن النظام الصحي في مصر قادر على استيعاب أي زيادات متوقعة في إصابات كورونا، منوهًا إلى أن الزيادات مرتبطة بالأحداث المجتمعية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن التسوق ما قبل رمضان والأنشطة الحياتية للمواطنين وتخفيف الضوابط الاحترازية، أدى إلى زيادة الأعداد خلال الفترة الأخيرة.

ونوه إلى أن خطورة علاج كورونا بالحصول على علاج من الصيدلية أو التوجه إلى منشأة خاصة، يتعلق بأمرين، أولهما عدم الخضوع لبروتوكول العلاج من وزارة الصحة، مؤكدًا أن البروتوكول حقق نتائج أكثر من هائلة.

وأوضح وكيل الصحة للشؤون الوقائية أن الأمر الثاني يتعلق بمنع متابعة المريض وفقًا لمبادرة «العزل المنزلي» على مدار الساعة، وإعطاء جهاز لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، محذرًا من أن بعض الأشخاص يأتون إلى المستشفى في حالة متدهورة بعد ظهور الأعراض.