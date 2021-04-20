انتخاب السعودية لعضوية مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جرى اليوم الثلاثاء انتخاب السعودية مجددًا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2021 إلى 2023 عن مجموعة آسيا خلال أعمال المؤتمر الـ25 للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي مملكة هولندا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن سفير الرياض لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، قوله إن انتخاب المملكة مجددًا لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يأتي ترجمة لمكانة السعودية في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "

وأكد اهتمام المملكة وتطلعها للعمل مع بقية أعضاء المجلس في كل ما من شأنه تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا موقف المملكة الواضح وسياستها الثابتة نحو تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة تعزيزًا للسلم والأمن الدوليين.