 الاتحاد الإفريقي ناعيا إدريس ديبي: أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أبريل 2021 9:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الإفريقي ناعيا إدريس ديبي: أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة

رئيس تشاد الراحل ادريس ديبي
رئيس تشاد الراحل ادريس ديبي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 9:06 م

أثنى الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، على دور رئيس تشاد الراحل ادريس ديبي في تعزيز أجندة الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام والأمن، مشيراً إلى أنه كان داعمًا قويًا لجهود الاتحاد لتهيئة بيئة من الأمن والاستقرار لا سيما داخل منطقة الساحل.

وأعرب بيان الاتحاد الافريقي عن التضامن مع حكومة وشعب جمهورية تشاد خلال هذا الوقت "العصيب"، لينضم إليهم في الحداد على فقدان أحد الأبطال الأفارقة الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة.

كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن أعمق تعازيه لأسرة جمهورية تشاد وشعبها في وفاة الرئيس ادريس ديبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك