 الإمارات تستحوذ على 48% من صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية - بوابة الشروق
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الإمارات تستحوذ على 48% من صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية

صادرات مصرية
صادرات مصرية
محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 8:58 م
استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 110 ملايين دولار في مقابل 411 مليون دولار بتراجع 73%.

واحتلت كندا المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 33.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 77 مليون دولار في مقابل 135 مليون دولار بتراجع 43%.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 17.5% من الصادرات بقيمة بلغت 40 مليون دولار، تليها تركيا بنحو مليون دولار.

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