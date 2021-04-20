الإمارات تستحوذ على 48% من صادرات الذهب والأحجار الكريمة المصرية

استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 110 ملايين دولار في مقابل 411 مليون دولار بتراجع 73%.



واحتلت كندا المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 33.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 77 مليون دولار في مقابل 135 مليون دولار بتراجع 43%.



وجاءت أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 17.5% من الصادرات بقيمة بلغت 40 مليون دولار، تليها تركيا بنحو مليون دولار.