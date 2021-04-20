الآلاف يشيعون جنازة اللواء شادي أبو العلا نائب المنيا السابق

شارك الآلاف من أهالي محافظة المنيا، وقيادات الدولة، ورؤساء أحزاب، ونواب سابقين وحاليين، جنازة اللواء شادي أبو العلا، عضو مجلس النواب سابقًا، ونائب بندر المنيا، ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، والذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي.

وأقيمت صلاة الجنازة أمام مسجد الزيني "أبو العلا " بكفر المنصورة، وحضرها عدد كبير من القساوسة، والنائب الدكتور هاني عبد الشهيد، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، وعدد من التنفيذيين، وممثلين عن جامعة المنيا، وبعض التنفيذيين، وممثلين عن أحزاب حماة الوطن، والجيل الديمقراطي، والعربي الناصري، والمؤتمر، ومستقبل وطن، وعدد كبير من الأهالي.

يذكر أن اللواء شادي أبو العلا، كان أحد قيادات وزارة الداخلية، وشغل عدة مناصب آخرها، مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل.

كما شغل رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان ضباط الشرطة، وترأس عدة جمعيات أهلية، ولجان المصالحات، وكان له دور بارز في لجان المصالحات بمناطق التوتر الطائفي، كما كان من مؤسسي حزب مستقبل وطن.