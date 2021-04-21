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مران قوي لحراس المرمى استعدادًا للقاء سموحة

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:55 م

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل، بعد أداء التدريبات البدنية الجماعية مع الفريق.

وأنهى الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


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