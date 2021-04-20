منع مقال لرئيس الوزراء الصيني السابق



منعت شركات الإنترنت الصينية المستخدمين من إعادة نشر مقال طويل كتبه رئيس الوزراء السابق ون جيا باو رثاء لوالدته الراحلة في إجراء رقابي غير متوقع ضد عضو بارز في الحزب الشيوعي الحاكم.



ونشر المقال، الذي ينعي فيه ون والدته التي توفيت منذ وقت قريب، في صحيفة "ماكاو هيرالد" الأسبوعية يوم الجمعة الماضية، ونشر على حساب عام في تطبيق "وي تشات" الصيني يوم السبت، لكن منع نشره مجددا على الفور، وفقا لوكالة رويترز.



وشمل المقال المؤثر تفاصيل معاناة والدة ون وقت الاضطرابات التي شهدتها الصين، ومنها الحرب الصينية اليابانية الثانية وعمليات التطهير السياسي للثورة الثقافية.



وجاء في المقال الذي لم يناقش بشكل مباشر المناخ السياسي الراهن في الصين: "أرى أن الصين يجب أن تكون دولة متمتعة بالعدالة والنزاهة تحترم إرادة الشعب والإنسانية والطبيعة البشرية".



وسعى الحزب الشيوعي الحاكم في الفترة الأخيرة لتشديد الرقابة على كيفية مناقشة مستخدمي الإنترنت تاريخ البلاد، على الشبكة العنكبوتية التي تخضع لرقابة مشددة قبيل الاحتفال بمئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في يوليو.



وفي الأسبوع الماضي، أطلق فرع لهيئة الرقابة على الإنترنت خطا ساخنا للإبلاغ عن التعليقات "غير القانونية" التي "تشوش" على إنجازات الحزب وتهاجم قيادات البلاد.



ولم يتضح أي جزء من مقال ون جيا باو استدعى هذا الإجراء.