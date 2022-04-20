روسيا تمهل القوات الأوكرانية في ماريوبول لإلقاء السلاح: لا تعاندوا القدر

دعت روسيا، القوات الأوكرانية إلى إلقاء السلاح فوراً، وأعلنت عن مهلة جديدة للمدافعين عن مدينة ماريوبول الساحلية للتخلي عن المقاومة، في نداء صدر بينما أطلقت موسكو على ما يبدو هجومها الكبير في شرق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «لا تعاندوا القدر واتخذوا القرار الصحيح الوحيد بوقف العمليات العسكرية وإلقاء السلاح.



وأضافت: «نتوجه إلى جميع جنود الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب: مصير لا تحسدوا عليه ينتظركم بسبب استخفاف سلطات كييف».



ودعت الدفاع الروسية، كييف إلى تغليب المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية، وأضافت: «لأننا ندرك أنهم لن يتلقوا توجيهات وأوامر من هذا النوع من سلطات كييف، ندعو (المقاتلين) إلى اتّخاذ هذا القرار بشكل طوعي وإلقاء سلاحهم».



وعرضت الوزارة وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، لتخرج كل الوحدات المسلحة الأوكرانية من دون استثناء والمرتزقة الأجانب من آزوفستال بدون أسلحة أو ذخيرة بين الثانية والرابعة بعد الظهر.



وسبق أن أعرب الجيش الروسي عن أسفه لأن أحدًا لم يستخدم هذا الممر الإنساني، وقال ميخائيل ميزينتسيف مدير مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي :"لم يستخدم أحد هذا الممر"، وسيعاد فتح هذا الممر مجدداً اليوم الأربعاء.



وقال الجيش الروسي أيضًا إنه نظم ثلاث قوافل إنسانية في ثلاثة شوارع تقع شمال مصنع آزوفستال وشرقه وغربه، وهذه القوافل التي تتألف من حوالي 40 آلية بينها سيارات إسعاف، يفترض أن تسمح بنقل أشخاص.