إيطاليا مستعدة لوقف سداد قيمة مشتريات الغاز الروسي بالروبل إذا تأكد انتهاكه للعقوبات

قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا سترفض الالتزام بالشروط الروسية الجديدة لمشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي، إذا توصلت المفوضية الأوروبية إلى ان الالتزام بهذه الشروط يمثل انتهاكا للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو نتيجة غزوها أوكرانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التقييم الأولي للاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي تمثل انتهاكا واضحا للعقوبات الأوروبية.

وبحسب المصادر فإن الحكومة الإيطالية تنتظر التقرير النهائي للمفوضية الأوروبية لكي تلتزم به.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بوقف ضخ الغاز الروسي إلى الدول الأخرى إذا لم تسدد قيمة هذا الغاز بالروبل الروسي. في الوقت نفسه فإن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا يمثل مشكلة كبيرة حيث أن الغاز الروسي يغطي 40% من احتياجات أوروبا.

من ناحيته قال متحدث باسم الحكومة الإيطالية إن الحكومة ترحب بما تقوم به المفوضية الأوروبية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، لآن تقييم المفوضية مازال أوليا.