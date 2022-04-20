رئيس أوكرانيا يشيد بالعلاقات «الأكثر دفئا» مع الغرب

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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن العلاقات بين الغرب وبلاده بشأن إمدادات الأسلحة أصبحت "أكثر دفئا".

وتحدث زيلينسكي، وبجواره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف، قائلا إن الجداول الزمنية لوصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا "أصبحت أوضح".

وتابع بالقول: "لدى الغرب موقف أكثر دفئا إزاء أوكرانيا"، لكنه دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تجنب التأخير وفرض عقوبات على واردات النفط والغاز من روسيا.

وأضاف الرئيس أن ألمانيا ليست مستعدة لفرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية، وانتقد تأخرها في هذه الخطوة.