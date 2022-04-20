أوكرانيا تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعادة الاتصالات المباشرة مع تشيرنوبل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوكرانيا أبلغتها بأنه تمت استعادة "الاتصالات المباشرة" بين تشيرنوبل والهيئة التنظيمية الوطنية، في أنباء رحب بها المدير العام للوكالة رافاييل جروسي.

وأضافت الوكالة الدولية أن الاتصال بين محطة الطاقة النووية الأوكرانية المتوقفة عن العمل والهيئة التنظيمية الوطنية فُقد "قبل أكثر من شهر" عندما سيطرت القوات الروسية على الموقع.

وقال جروسي في إفادة محدثة للوكالة بشأن الحرب في أوكرانيا الثلاثاء: "من الواضح أن هذا ليس وضعا مستداما، ومن الأخبار الجيدة للغاية أن الهيئة التنظيمية يمكنها الآن الاتصال بالمنشأة مباشرة عندما تحتاج إلى ذلك".

ويخطط جروسي لرئاسة بعثة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة المتوقفة عن العمل في وقت لاحق من نيسان/أبريل للتحقق من السلامة والأمن النوويين والحالة الإشعاعية فضلا عن تسليم المعدات وإصلاح نظم المراقبة عن بعد الخاصة بأجهزة الحماية التابعة للوكالة هناك.

واستولت القوات الروسية على المنشأة في 24 شباط/فبراير وسيطرت عليها لمدة خمسة أسابيع قبل أن تنسحب في 31 آذار/مارس.

وفي 10 آذار/مارس، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بالمحطة وأن الهيئة التنظيمية تتلقى معلومات منها "من خلال الإدارة العليا خارج الموقع للمحطة"، حسبما ذكرت الوكالة.