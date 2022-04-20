النائب محمد زين الدين يطالب الحكومة برفع درجة الاستعداد في المرافق خلال عيد الفطر

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة، برفع درجة الاستعداد في مختلف المرافق خلال فترة عيد الفطر المبارك؛ لمواجهة أي مشكلات أو أزمات قد يتعرض لها المواطنين خلال تلك الفترة.

وأشار، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن فترة الإجازات الرسمية دائما تشهد خمولا في تقديم الخدمات للمواطنين، بسبب حصول أغلب الموظفين والعاملين بتلك الجهات المقدمة للخدمات على إجازات، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة تنظيم العمل في جميع جهات تقديم الخدمات حتى لا يتأثر المواطنون.

وشدد على أهمية رفع درجة الاستعداد في المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال أي حالات طارئة، وكذلك رفع درجة الاستعداد في مختلف الجهات أو المرافق الخدمية، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، وذلك لسرعة التعامل مع أي مشكلات قد يتعرض لها المواطنون.

كما طالب بأهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسواق، لمواجهة التلاعب في الأسعار من ناحية، أو عرض سلع غير صالحة للاستخدام من ناحية أخرى، لاسيما وأن فترة الأعياد تكون فيها نسبة الاستهلاك أكثر، وهو ما يدفع بعض ضعاف النفوس لاستغلالها في تقديم منتجات رديئة، قد تؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وطالب، الأجهزة المحلية في جميع المحافظات، بمتابعة حركة مواقف سيارات نقل المواطنين، لافتا إلى أنه مع زيادة الحركة في فترات الأعياد، يلجأ السائقون إلى زيادة تعريفة الركوب استغلالا للحاجة إلى السفر بأعداد كبيرة.



