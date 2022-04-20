أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين، واستمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذه الإجراءات الاستفزازية اعتداء على حرمة المقدسات الإسلامية.

وأكدت المنظمة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - رفضها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، محمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تغذّي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.