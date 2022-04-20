الصحة: لا نتوقع موجة كورونا جديدة بعد العيد لكن نضع في حساباتنا أسوأ سيناريو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لا تتوقع موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، لكنها تضع في حساباتها أسوأ سيناريو يمكن حدوثه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تستعد من حيث توفر الأدوية ومستشفيات العزل والطواقم الطبية، مؤكّدًا أن الأزمة لم تعد مجهولة وأصبح بالإمكان المحافظة على معدلات إصابة منخفضة.

وأشار إلى إمكانية حدوث ذلك من خلال الحرص على الحصول على اللقاح وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مشددًا على أن مثل هذه السلوكيات الصحية هي الوسيلة الآمنة من أجل تحقيق معدلات إصابة منخفضة.