 الصحة: لا نتوقع موجة كورونا جديدة بعد العيد لكن نضع في حساباتنا أسوأ سيناريو - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أبريل 2022 7:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الصحة: لا نتوقع موجة كورونا جديدة بعد العيد لكن نضع في حساباتنا أسوأ سيناريو

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 6:46 ص

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لا تتوقع موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك، لكنها تضع في حساباتها أسوأ سيناريو يمكن حدوثه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تستعد من حيث توفر الأدوية ومستشفيات العزل والطواقم الطبية، مؤكّدًا أن الأزمة لم تعد مجهولة وأصبح بالإمكان المحافظة على معدلات إصابة منخفضة.

وأشار إلى إمكانية حدوث ذلك من خلال الحرص على الحصول على اللقاح وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مشددًا على أن مثل هذه السلوكيات الصحية هي الوسيلة الآمنة من أجل تحقيق معدلات إصابة منخفضة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك