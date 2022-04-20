 شوقي: المدارس تتولي تصحيح الجزء الورقي بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي - بوابة الشروق
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شوقي: المدارس تتولي تصحيح الجزء الورقي بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 4:03 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس ستتولي تصحيح الجزء الورقي بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ثم تقوم بجمع الدرجات الواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا والتي سيتم تصحيحها بمعرفة الوزارة لتقوم بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي له اليوم، أن هناك اعتقاد بأن الأسئلة المقالية خاصة بالقصة والتعبير والترجمة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ لأن الأسئلة المقالية تقيس مهارات مختلفة لا يمكن قياسها بأسئلة الاختيار من متعدد، موضحا: "هناك أسئلة يجب أن نشرح ونعلل ونكتب الخطوات سواء في الرياضيات أو الأحياء أو أي مادة أخرى".

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