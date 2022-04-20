الشروق تصدر طبعة جديدة من رواية «يوتوبيا» لأحمد خالد توفيق

أصدرت دار الشروق الطبعة 17 من رواية "يوتوبيا" للكاتب والأديب الراحل أحمد خالد توفيق، وتعد واحدة من أشهر رواياته وتدور في عالم مستقبلي كابوسي متشائم يتخيل كيف ستكون مصر في عام 2023.

من أجواء الرواية: "الآن فقط أفهم لما عزلنا أنفسنا في «يوتوبيا». لم يعد في هذا العالم إلا الفقر وإلا الوجوه الشاحبة التي تطل منها عيون جاحظة جوعى متوحشة، منذ ثلاثين عامًا كان هؤلاء ينالون بعض الحقوق، أما اليوم فهم منسيون تمامًا. هؤلاء القوم يتظاهرون بأنهم أحياء. يتظاهرون بأنهم يأكلون لحمًا، ويتظاهرون بأنهم يشربون خمرًا، وبالطبع يتظاهرون بأنهم ثملوا وأنهم نسوا مشاكلهم. يتظاهرون بأن لهم الحق في الخطيئة والزلل. يتظاهرون بأنهم بشر".

أحمد خالد توفيق؛ طبيب، وكاتب، ومؤلف، ومترجم مصري. يُعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب. والأشهر في مجال أدب الشباب، والفنتازيا، والخيال العلمي. لُقب بـ"العراب".

بدأت رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب لم يكن سائدًا في ذلك الوقت، فإن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا، واستقبالًا جيدًا من الجمهور. ما شجعه على استكمالها، وأصدر بعدها سلسلة فانتازيا عام 1995، وسلسلة سفاري عام 1996. في عام 2006، سلسلة دبليو دبليو دبليو.