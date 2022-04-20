روسيا: يجب الحفاظ على الوضع الراهن في القدس ومنع العنف

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، ناقش في لقاء مع سفيري الأردن وفلسطين، تفاقم مشكلة المسجد الأقصى في القدس، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية على موقعها الرسمي: «جرى خلال المحادثات بحث القضايا الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على التطورات الأخيرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك التصعيد الخطير للتوتر حول مجمع المسجد الأقصى».

وبحسب وزارة الخارجية، فقد تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس والتأكيد على ضرورة منع الاستفزازات المشحونة بجولة جديدة من العنف، وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعربت روسيا، أمس الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى والتوترات في القدس، داعية الجانبين إلى ضبط النفس؛ حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية.