الإعدام شنقا للسائق المتهم بقتل طفل وسرقة التوكتوك منه في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، في جلستها منذ قليل، سائقا بالإعدام شنقًا وألزمته المصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل طفل لسرقة التوكتوك الخاص به، منه، في دائرة مركز شرطة الحسينية، وعاقبت المحكمة باقي المتهمين الـ4 في القضية بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وألزمت كل منهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

البداية تعود للقضية رقم 22373 لعام 2021، جنايات مركز شرطة الحسينية، عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الحسينة المركزي بوصول "محمد ع."، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة في الصدر والبطن.

وتوصلت تحريات مباحث الحسينية بإشراف العميد وليد عنتر رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، إلى قيام "حنفي أ." 35 عامًا، سائق سيارات نقل مقيم القنطرة، و"إبراهيم م." 32 عامًا، سائق مقيم القنطرة، و"سعد ال." 44 عامًا، موظف مقيم الحسينية، و"رائد ع." 38 عامًا، سائق توكتوك مقيم سعود الحسينية، و"محمد ع." 43 عامًا، تاجر سيارات مقيم بحر البقر الحسينية، بارتكاب الواقعة إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية، فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها، واستدرج المجني عليه الذى لم يكمل الـ18 من عمره، لتوصيله إلى أحد الأماكن، وفى الطريق قام بطعنه عدة طعنات بالصدر والبطن، وسرقة التوكتوك منه، وبيعه لباقي المتهمين من الثانى إلى الخامس.